В Россию везут корейскую Renault Arkana

Купеобразный Samsung XM3 не что иное как Renault Arkana, но с другим «шильдиком» на решетке радиатора. Автомобиль, предназначенный для рынка Южной Кореи, собирают в городе Пусан на совместном предприятии Renault Samsung Motors.

Под капотом «корейца» работает 123-сильный бензиновый атмосферный мотор объемом 1,6 литра в паре с вариатором. Привод — только передний.

В списке опций: кондиционер, камера заднего вида и парктроники, кнопка запуска двигателя, круиз-контроль, сенсорный экран мультимедиа и другое оборудование.

По информации портала Auto.ru, кроссовер привезут под заказ за 3—5 недель. Цена стартует от 2 350 000 рублей. Портал «АвтоВзгляд» считает это сомнительным предложением, потому как у модели нет полного привода, да и оснащение небогато. Так что лучше сделать выбор в пользу подержанной «Арканы», но со всеми ведущими. Тем более что прайсы сопоставимы.