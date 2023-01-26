Российский электрогрузовик EVM Pro готов приехать к дилерам

В процессе тестов специалисты проверили все важные системы автомобиля. И, в частности, выяснили, что тормозной путь авто с полной загрузкой со скорости 95 км/ч (максимальная для «электрички») составил 57,5 м при нормативном значении 63,7 м. Также выяснилось, что из-за особенностей расположения тяговой батареи грузовик довольно устойчив к боковым кренам. А его угол опрокидывания составил 39 градусов при нормативном требовании не менее 37 градусов. В целом, машина готова к эксплуатации. Но вопросов меньше не становится.

Цена EVM Pro начинается от 4 500 000 рублей с учетом зарядной станции, идущей в комплекте. Немало и для малого и среднего бизнеса недоступно. Поэтому инноваторы рассчитывают только на крупных перевозчиков. Скажем, первые 250 машин покупает предприниматель Александр Лебедев.

А что будет дальше? Как машина покажет себя зимой на наших дорогах? Ответы на эти вопросы даст время и результаты продаж. Напомним, что в сентябре 2022 года портал «АвтоВзгляд» уже протестировал предсерийный экземпляр EVM Pro и познакомился с его конструкцией.