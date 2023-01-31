АВТОВАЗ задумался о выпуске полноприводного кроссовера

По словам топ-менеджера, вопрос о выпуске полноприводного кроссовера тщательно прорабатывается. К тому же, набирается команда новых специалистов. Инжиниринг работает, разработки ведутся.

«Мы работаем над новым направлением. Изучаем и консолидируем информацию о развитии линейки моделей с полным приводом. Это будет исключительно свой, полностью российский проект. Как он будет называться и в каком классе присутствовать, надеюсь, сообщим в течение 2023 года — приоткроем завесу тайны. Когда появится окончательное понимание, решение о запуске такой модели будет приниматься советом директоров», — подытожил порталу «АвтоВзгляд»вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Костромин.

Стоит добавить, что речь идет об автомобиле, который может встать на конвейер головного завода LADA в Тольятти. В Ижевске и на бывшем предприятии Nissan в Санкт-Петербурге, доставшемся АВТОВАЗу, будут собирать совсем другие модели.