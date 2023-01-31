Exeed пообещал покупателям новейшего кроссовера AtlantiX пожизненную гарантию

Купеобразный кроссовер Exeed Yaoguang (более известный как AtlantiX) поступил в шоу-румы «поднебесных» дилеров. Предполагалось, что его цена составит от 170 000 до 220 000 юаней, что по текущему курсу эквивалентно 1,75 — 2,25 млн. рублей, однако прайс на удивление оказался ниже: от 167 800 юаней (1,7 млн. целковых) за переднеприводные модификации и от 179 000 (1,85 млн. рублей) — за полноприводные, сообщает портал «Китайские автомобили».

Первым покупателям Exeed готов сделать щедрый подарок — пожизненную гарантию на кроссовер. Кроме того, у них есть возможность совершенно бесплатно заказать машину с особым кораллово-красным оформлением интерьера. Позже этот вариант будет доступен лишь в качестве опции с доплатой в 5000 юаней (51 000 рублей). Что же до поставок, то пока китайские дилеры получили лишь выставочные образцы. До клиентов первые авто доедут в конце февраля.

Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, Exeed AtlantiX построен на новейшей модульной платформе M3X 2.0: его длина составляет 4781 мм, а колесная база — 2815 мм. Пока клиентам предлагается лишь один мотор (2-литровый агрегат на 261 л. с.) и одна коробка (семиступенчатый «робот»).

Остается лишь добавить, что новинка от премиального суббренда Chery должна позже приехать и в Россию, что уже подтвердили представители Exeed. Но когда именно это произойдет, пока неизвестно.