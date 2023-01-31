Новая китайская марка Kaiyi рассекретила все модели для России

«Первой ласточкой» Kaiyi в России станет седан E5, сборку которого уже наладили в Калининграде. Ожидается, что продажи этой модели начнутся до конца марта. Четырехдверка, ориентированная на нашу страну, получит 1,5-литровый турбомотор на 147 л. с. и вариатор — похоже, более доступную версию с пятиступенчатой «механикой» мы в шоу-румах не увидим.

Через какое-то время после запуска седана китайцы из Kaiyi выведут еще три кроссовера. Вернее, два. Ведь X3 и X3 Pro — это, по сути, одна модель, только «Прошка» более продвинутая. Первой версии положен 1,5-литровый движок на 116 сил и вариатор, второй — те же агрегаты, что у седана: 147-сильный мотор и бесступенчатая трансмиссия. Длина SUV — 4400 мм, колесная база — 2632 мм.

Наконец, четвертая модель — X7 Kunlun — ворвется в нишу среднеразмерных кроссоверов. Двигатель — двухлитровый, на 249 «лошадок»; коробка передач — семиступенчатый «робот». Что же касается размеров, то длина авто достигает 4708 мм, а колесная база — 2800 мм. То есть он чуть крупнее чем, например, Kia Sportage пятого поколения. А поскольку эта модель — новинка наступившего года, на официальном сайте нет даже ее изображения.

Остается лишь добавить, что описаний комплектаций, прайс-листов, а по кроссоверам — даже ориентировочных сроков запуска в России, пока нет.