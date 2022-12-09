Тупиковая ветвь: почему электромобили скоро станут еще дороже

Фото: globallookpress.com
Мир «электрической мобильности» в опасности. За последние два года цены на литий, необходимый для производства аккумуляторов «зеленого» транспорта, выросли в десять раз, в то время как на никель — «всего» на 75%. Эксперты предполагают, что уже в 2023-м стоимость 1 кВт/ч энергии в составе батареи достигнет 152 долларов. А это, разумеется, скажется и на прайсах «экологически чистых» машин, которые и без того довольно высокие.
Егор Васильев

На протяжении всей современной истории развития электротранспорта «зеленые» энтузиасты утверждали, что по мере развития технологий цены на «электрички» будут снижаться. Как известно, около 40% стоимости электромобиля приходится на блок литий-ионных батарей. Но даже несмотря на то, что литий и никель постепенно дорожали, прайсы на аккумуляторы последние годы не росли. И это было связано как раз с совершенствованием технологий производства АКБ.

Однако темпы повышения стоимости химических веществ за последние два года сильно ускорились. Литий за это время подорожал в 10 раз, никель — почти в 2. В следующем году, по прогнозам экспертов агентства Bloomberg, прайс 1 кВт/ч энергии достигнет $152, для сравнения — в конце 2021-го этот показатель равнялся $132. То есть литий-ионный акмулятор емкостью 85 кВт/ч (а такими располагают, к примеру, Tesla Model S) будет стоить уже без малого $13 000, а не $11 220, как сейчас.

А поскольку литиевый кризис только набирает обороты, и дальше, вероятно, будет только хуже и дороже, цены вполне могут вернуться к значениям десятилетней давности, когда хранение 1 кВт/ч обходилось в $1000. Следовательно, поползут вверх прайсы и на сами электромобили, которые и сейчас многие не могут себе позволить из-за чрезмерно высокой стоимости.

В общем, стремление к «зеленому» будущему — тупиковая ветвь развития, как портал «АвтоВзгляд» всегда и говорил. И история с подорожанием лития и никеля — лишь очередное тому подтверждение.

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9 декабря 2022
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