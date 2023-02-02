Британцы представили обновленный Range Rover Velar

Отныне и без того притягательный своей красотой «Велар» щеголяет матричной оптикой, получившей 134 светодиода, а также иным дизайном ДХО. Изменилось оформление и «гриля», а корме достались перелицованные фонари и подретушированный бампер.

Что до салона, то вместо двух дисплеев теперь установлен один — диагональю 11,4 дюйма. Стоит добавить, что «живых» кнопок в интерьере не осталось. Понравится это не всем, но захочешь — привыкнешь. Главное, чтобы виртуальный интерфейс не досаждал «глюками», свойственными для моделей Land Rover.

Примечательно, но перечень комплектаций британцы решили урезать, а техническим доработкам подвергся лишь гибрид Р400е. На мощностных характеристиках это не отразилось, но емкость батареи увеличилась до 19,2 кВт*ч, а дальность хода — до 64 километров. Всего же такой Velar способен преодолеть на полном баке и без дополнительной зарядки 684 километра пути. Причем на чистом электричестве автомобиль умеет развивать до 140 км/ч.

На европейском рынке новинка поступила в продажу по цене от 69 600 евро, что в преводе на наши деньги составляет около 5 300 000 рублей.