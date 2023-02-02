Как Skoda Octavia, только интереснее: Changan привез в Россию лифтбэк Uni-V

Интересно, что Changan Uni-V пришел в Россию еще до официального старта продаж — его предлагали покупателям частники и дилеры, работающие по схеме параллельного импорта. Причем ценник у них интереснее — на сайтах объявлений вполне можно отыскать машины 2022 года выпуска с «чистым» одометром за 2 млн. рублей. Другой вопрос, что комплектации там могут быть проще, да и с гарантией все сложнее.

Но вернемся к самому Uni-V. По габаритам стильный лифтбэк близок к Skoda Octavia: он чуточку короче (на 9 мм), шире (также на 9 мм) и ниже (на 40 мм) своего чешского одноклассника, но колесная база у «китайца» длиннее — 2750 мм против 2686 у «Октавии». Модификация предусмотрена одна — с 1,5-литровым турбодвижком на 181 л. с. и семиступенчатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод — передний.

Что же касается оснащения, то Uni-V довольно богат на всевозможные опции. В частности, лифтбэк готов предложить покупателю «умный» круиз-контроль, круговой обзор со встроенным видеорегистратором, дистанционный запуск мотора, бесключевой доступ, беспроводную зарядку смартфона, мультимедийку с 10,25-дюймовым тачскрином, «музыку» с 8 динамиками и массу электронных ассистентов водителя.