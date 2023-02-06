Volkswagen из Китая: в Россию едет еще один кроссовер Jetta

Слухи о том, что Jetta VS7 вот-вот появится в России, ходили уже давно. Теперь же о скорой поставке первой партии кроссоверов объявили, скажем так, официально: один из крупных дилеров опубликовал в интернете сразу 18 объявлений о продаже китайского SUV.

На выбор предлагается две модификации: мотор в любом случае 1,4-литровый на 150 сил, а вот коробка может быть как механической, так и автоматической. Привод — только передний.

Комплектаций три: Aggressive, Enjoyment и Glory. В первом случае покупатель может рассчитывать на кондиционер, светодиодные фары, круиз-контроль, парктроник и люк в крыше. В последнем — помимо прочего, на двухзонный «климат», круговой обзор, бесключевой доступ, датчик дождя, обогрев передних кресел и прочие полезные «плюшки».

Напомним, что более компактный кроссовер Jetta VS5 поступил к российским дилерам в январе, и порталу «АвтоВзгляд» уже удалось с ним познакомиться. Все подробности об автомобиле, условиях гарантийного обслуживания и прочих вещах, которые следует знать потенциальному покупателю китайского кроссовера, мы рассказывали здесь.