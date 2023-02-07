Mercedes-Benz решил «похоронить» сразу 14 моделей

По информации Car&Driver, из 33-х вариантов моделей, доступных на европейском рынке и в США, половина будет отправлена на свалку истории. Речь идет о 14 автомобилях, среди которых значатся GLC Coupe, GLE Coupe, CLS, CLE и признанный неликвидным спорткар AMG GT.

Модели начнут исчезать из продуктовой линейки уже со следующего года. Первым окажется Mercedes-Benz CLS, затем канет в Лету пресловутый AMG GT, а спустя пару лет вслед за ним отправится универсальный Estate от С-класса. Та же участь ждет и «сарай» в семействе Е-класса. Последней окажется и грядущая итерация CLA.

Напомним, что «Мерседес» — не первый бренд, решивший «оптимизировать» свои расходы путем сокращения модельного ряда. Так, по сведениям Financial Times, Volkswagen откажется от выпуска автомобилей бюджетного и среднего ценового сегментов. Но зато мечтает повысить маржинальность за счет производства более прибыльных продуктов. В частности, Audi и Porsche.