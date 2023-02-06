Сколько на самом деле можно выпить безалкогольного «пенного» за рулем

Иными словами, после выпитой кружечки — а обычно одной мы не ограничиваемся — есть вероятность остаться без «прав», если на пути попадется доблестный сотрудник ГИБДД, который попросит вас «подуть в трубочку». А она, поверьте, легко себе докажет тот факт, что вы подшофе.

Согласно ст.12.8 Административного кодекса, за езду в нетрезвом виде полагается штраф в размере 30 000 рублей, а также лишение права управления транспортным средством сроком до двух лет.

Тут важно помнить, что для переработки даже мизерного количества спирта организму требуется время. Если говорить про одну банку «нулевки», то раньше, чем через 15 минут в автомобиль лучше не садиться. А если таких бутылок было несколько, то следует умножить упомянутый выше временной интервал на количество этих самых бутылок.

К тому же, нелишним будет перекусить, дабы перебить появившийся запах изо рта, отдаленно напоминающий перегар. И только тогда со спокойной душой да трезвым умом можно отправляться в путь за рулем своей машины.