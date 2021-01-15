Tesla Model S получила бензиновый V8 мощностью 426 л. с.

По всему цивилизованному миру возникают стартапы, гаражи и фирмы, азартно переделывающие наши привычные машины в электромобили. На Франкфуртском автосалоне 2008 года такие переделки прятались в углу и считались эпатажной выходкой. Затея пугала и глумление над беззащитными требовало осмотрительности, поэтому под оскопление попали игрушки умерших поколений — Citroёn 2CV, Mini Cooper, Renault-4… Теперь это широко афишируемый бизнес. Мода на вандализм конвертирует Range Rover, BMW, Mercedes. Казнь через электрификацию становится публичной и привычной.

Но ведь идея обратной конверсии по превращению электромобиля в нормальную машину лежит на поверхности. И наконец-то возмездию подверглась Tesla — символ электрификации. Нашлись азартные ребята из мастерской Rich Rebuilds (г. Салем, Массачусетс), взявшиеся за проект. В процессе работы коллектив предпринял усилия, чтобы избежать двусмысленности и добиться однозначного понимания происходящего. Парни не стали надевать галстуки и устраивать презентацию, рисуя графики заблуждения человечества, аргументировать тупик электрификации и считать выбросы СО и СН при получении электричества для зарядки транспорта. Они поступили наглядней и лаконичней, сняв всю работу на видео и разместив по ролику лаконичные акценты, обозначившие сексуальную подоплеку конверсии: самец ставит самку на место. Главной остается техника с двигателем внутреннего сгорания, а электромобили — лишь подспорье для удовлетворения сиюминутного интереса.

Для проекта ребята под предводительством Рича Бенуа забрали с помойки две выброшенные Tesla Model S, привезли к себе в гараж и первым делом предались азартному вандализму, доломав оставшееся.