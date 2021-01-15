Tesla Model S получила бензиновый V8 мощностью 426 л. с.

По всему цивилизованному миру возникают стартапы, гаражи и фирмы, азартно переделывающие наши привычные машины в электромобили. На Франкфуртском автосалоне 2008 года такие переделки прятались в углу и считались эпатажной выходкой. Затея пугала и глумление над беззащитными требовало осмотрительности, поэтому под оскопление попали игрушки умерших поколений — Citroёn 2CV, Mini Cooper, Renault-4… Теперь это широко афишируемый бизнес. Мода на вандализм конвертирует Range Rover, BMW, Mercedes. Казнь через электрификацию становится публичной и привычной.
Но ведь идея обратной конверсии по превращению электромобиля в нормальную машину лежит на поверхности. И наконец-то возмездию подверглась Tesla — символ электрификации. Нашлись азартные ребята из мастерской Rich Rebuilds (г. Салем, Массачусетс), взявшиеся за проект. В процессе работы коллектив предпринял усилия, чтобы избежать двусмысленности и добиться однозначного понимания происходящего. Парни не стали надевать галстуки и устраивать презентацию, рисуя графики заблуждения человечества, аргументировать тупик электрификации и считать выбросы СО и СН при получении электричества для зарядки транспорта. Они поступили наглядней и лаконичней, сняв всю работу на видео и разместив по ролику лаконичные акценты, обозначившие сексуальную подоплеку конверсии: самец ставит самку на место. Главной остается техника с двигателем внутреннего сгорания, а электромобили — лишь подспорье для удовлетворения сиюминутного интереса.
Для проекта ребята под предводительством Рича Бенуа забрали с помойки две выброшенные Tesla Model S, привезли к себе в гараж и первым делом предались азартному вандализму, доломав оставшееся.
Они крушили все, что еще было целым в отданных на утилизацию электромобилях, уделив особое внимание гордости Tesla — огромному дисплею — его разбили ногами. Затем они смастерили вибратор из двух подрулевых рычажков, тем самым еще раз подчеркнув прямолинейность происходящего. Потом взялись за ножницы по металлу, обрезные машины (в России их называют «болгарками») и допилили останки, изменив силовую структуру кузова и придав ему нужную форму. Особый восторг вызывает, что логичную конверсию по переодеванию трансвестита в мужика исполнила мастерская по ремонту автомобилей Tesla.
Объем работ был впечатляющим, ведь исцеление электромобиля потребовало полностью переделать подкапотное пространство, моторный щит, пол, центральный тоннель и заднюю подвеску. Накопив опыт и ненависть, ребята отлично переработали кузов под установку агрегатов, о которых Tesla Model S могла только мечтать.
На сегодня в машине нормальный V8 LS3 объемом 6,2 л мощностью 426 л. с. от Chevrolet Camaro SS, АКП, кардан, редуктор и задний привод. Битва с модой для слабаков и заблуждениями человечества продолжается. Бледная поганка становится белым грибом, съедобным и понятным. Проект Rich Rebuilds постепенно возвращает людей на правильную дорогу. «Будущее не предопределено». Сара Коннор.