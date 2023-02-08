Какие модели Skoda абсолютно неликвидны на вторичном рынке

Начнем с компактной Fabia, которую продавали у нас официально. Но в 2015 году модель ушла с рынка, так как на нее был низкий спрос. Хетчбэк второго поколения довольно популярен в Европе. В родном же отечестве он приобрел имидж «машины для девочки», что сузило круг потенциальных покупателей.

Но окончательно «Фабию» погубила техническая часть. Автомобили оснащали бензиновыми моторами объемом 1,2 л и 1,4 л мощностью 70 и 86 лошадиных сил соответственно. «Малообъемники» у нас до сих пор не ценят, а тут еще один нюанс: подержанные агрегаты частенько кушают масло. Причины «жора» — изношенные кольца и маслосъемные колпачки.

Также довольно недолговечным оказался привод ГРМ и система зажигания. А у казалось бы надежной «механики» — слабое сцепление и синхронизаторы. Поэтому «бэушные» экземпляры не пользуются спросом, поскольку требуют довольно много вложений.