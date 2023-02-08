Какие модели Skoda абсолютно неликвидны на вторичном рынке

Начнем с компактной Fabia, которую продавали у нас официально. Но в 2015 году модель ушла с рынка, так как на нее был низкий спрос. Хетчбэк второго поколения довольно популярен в Европе. В родном же отечестве он приобрел имидж «машины для девочки», что сузило круг потенциальных покупателей.
Но окончательно «Фабию» погубила техническая часть. Автомобили оснащали бензиновыми моторами объемом 1,2 л и 1,4 л мощностью 70 и 86 лошадиных сил соответственно. «Малообъемники» у нас до сих пор не ценят, а тут еще один нюанс: подержанные агрегаты частенько кушают масло. Причины «жора» — изношенные кольца и маслосъемные колпачки.
Также довольно недолговечным оказался привод ГРМ и система зажигания. А у казалось бы надежной «механики» — слабое сцепление и синхронизаторы. Поэтому «бэушные» экземпляры не пользуются спросом, поскольку требуют довольно много вложений.
Вторая генерация флагманского Superb появилась в России в 2008 году и очень быстро стала хитом продаж. Это и понятно, ведь лифтбэк базируется на «тележке» VW Passat, а из-за формы кузова более практичен. Да и оснащение у него на уровне. Поэтому цены на подержанные экземпляры сначала «кусались».
Однако 1,8-литровый мотор (152 л. с.) в паре с DSG оказался капризным. У него недолговечный система наддува, привод ГРМ, система впрыска и поршневая группа. А у «робота» нередко сбоит блок управления и мехатроник. Бывает, что через 30 000 км нужно менять комплект сцеплений, что очень дорого. В итоге прайсы упали. Например, за машины 2010 года выпуска с пробегами около 170 000 км просят 900 000 рублей, но очередей не выстраивается.
Еще один «страдалец» — компактвэн Roomster. Он покинул страну из-за низкого спроса, но на вторичном рынке еще можно найти отдельные экземпляры. Под капотом тут такой же 1,4-литровый агрегат как у «Фабии» со всеми вытекающими проблемами. А еще нужно искать кузовные детали, ведь машина довольно редкая. Поэтому даже доступные цены в районе 500 000 рублей мало кого соблазняют.