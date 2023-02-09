Дурдом на выезде: Haval пытается снять смирительную рубашку с кроссовера H6

Haval собирается запускать в России H6 третьего поколения вот уже несколько лет. В 2020-м кроссовер засветился на тульском заводе марки и в базе Роспатента, в 2021-м — в комментариях в тех же соцсетях. Но в «официальной» модельной линейке его до сих пор нет, хотя дилеры уже предлагают «шестерку», которую привозят по «серой» схеме. Так в чем же дело: китайцы боятся, что H6 «сожрет» F7? Или провалится, столкнувшись с одноклассниками конкурентов?

Что бы там ни было, но этот кроссовер явно не дает им покоя. И очередное тому подтверждение — пост в соцсетях с предложением выбрать лучший вариант дизайна. Публикация ради активности аудитории или намек на скорый запуск? Кто бы знал. Но шансы, что H6 таки будет продаваться официально, действительно высоки. Тем более, что недавно Haval анонсировал одну новинку, не назвав при этом конкретную модель.

К слову, тогда наши коллеги из «Китайских автомобилей» изучили актуальную линейку бренда, вычленили несколько машин, которые реально могли бы к нам приехать, и запустили собственный социальный опрос. Большинство читателей (а именно 51%) призналось, что им интереснее всего именно H6, в то время как остальные модели набрали не более 15% голосов. Любопытно, сколько бы человек выбрало H6, если бы среди вариантов были потенциальные новинки от Chery и Geely…