Changan удивил российской ценой на новый кроссовер СS85Coupe

Changan СS85Coupe является самой крупной машиной семейства СS — производитель относит ее к сегменту D-SUV. Длина автомобиля — 4720 мм, то есть по габаритам он сопоставим с Chery Tiggo 8 Pro. Но вот мотор у новичка помощнее: под его капотом расположился двухлитровый агрегат, развивающий 224 л. с. и 360 Нм крутящего момента. Коробка передач — восьмиступенчатый «автомат» Aisin, привод — исключительно передний.

Вариантов окраски кузова предусмотрено шесть, а вот комплектация только одна. Она подразумевает светодиодную оптику, цифровую «приборку», круговой обзор со встроенным видеорегистратором, обогрев и вентиляцию передних сидений, «мультимедийку» с 12,3-дюймовым тачскрином, «круиз», бесключевой доступ и массу электронных ассистентов — мониторинг «мертвых» зон, систему предупреждения о фронтальном столкновении и так далее.

Добавим, что если сравнивать цены Changan СS85Coupe и того же Chery Tiggo 8 Pro (что не совсем корректно, учитывая проигрыш по мощности движка последнего), то в теории новичок даже доступнее: 3 299 900 рублей против 3 469 900. Другой вопрос, что на практике все выглядит несколько иначе. История с Changan Uni-K показала, что дилеры «накидывают» к рекомендованному прайсу еще около миллиона — вероятно, с СS85Coupe будет так же.