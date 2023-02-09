Бойся, LADA: бюджетные иномарки, прибывшие в Россию по параллельному импорту

Расслабьтесь: о морально устаревших поделках иранского бренда Iran Khodro, решившегося на экспансию в Россию, мы вам рассказывать не будем.
Лучше заострим внимание на автомобилях, поистине заслуживающих уважения. Тем более, что по соотношению цены и качества они легко уделают столь популярную у нашего брата LADA Vesta, которую сегодня дешевле 2 000 000 рублей попросту не купить. Впрочем, судите сами.
TOYOTA WIGO
Сей автомобиль разработан Toyota в содружестве с компанией Daihatsu, что не делает его хуже, скорее, наоборот. Рестайлинг подарил архаичной модели климат-контроль, а также большой сенсорный монитор мультимедийного комплекса, который, кстати, тоже обновился в плане программного обеспечения. Эргономичный салон довольно аскетичен, но зато проверенные опытом узлы и агрегаты нареканий не вызывают.
К слову, под капотом хетчбэка поселился 1,2-литровый бензиновый агрегат, работающий в паре с четырехступенчатым «автоматом».
Цена: от 1 500 000 рублей.
MITSUBISHI ATTRAGE
Внешне автомобиль определенно лучше предшественника, а вот по интерьеру и вовсе «топчик». Так, в салоне можно увидеть кожаные кресла, карбоновые элементы отделки, мультифункциональное рулевое колесо, круиз-контроль, кондиционер, функцию обогрева кресел и аудиосистему с Bluetooth-модулем.
В движение японский седан приводится 1,2-литровым силовым агрегатом, сопряженным с бесступенчатой коробкой передач.
Цена: от 1 550 000 рублей.
CHEVROLET MONZA
Если кто не в курсе, то это переименованная для китайского рынка Lacetti — модель, некогда пользовавшаяся в России неимоверной популярностью. Как говорится, с возвращением! Заморская новинка может похвастать парой бензиновых моторов, работающих в мощностном диапазоне от 113 до 163 «лошадей», а в качестве коробок передач предлагаются — на выбор — шестидиапазонный «автомат» и «преселектив».
Среди прелестей бытия следует отметить интерактивную приборную панель, камеру заднего вида, систему мониторинга объектов в «слепых» зонах, а также обогревы всего и вся.
Цена: от 1 700 000 рублей.
NISSAN SUNNY
Возрожденная модель японского бренда изюминкой в дизайне не блещет, но зато не вызывает претензий по качеству сборки и обилию функционала. Автомобиль, базирующийся на «тележке» Nissan Juke, щеголяет полным электропакетом, системой кондиционирования, камерой заднего вида, а также мультимедийно-развлекательным центром, понимающим язык смартфонов. Кроме того, в машине имеются люк, достойного звучания аудиосистема и электрический «ручник», автоматически прикусывающий колодки.
Что до моторного отсека, то в нем «прописан» 108-сильный бензиновый агрегат объемом 1,5 литра. С ним в связке трудится проверенный годами «автомат» от Jatco.
Цена: от 1 735 000 рублей.
JETTA VA3
А это замаскировавшийся на китайском рынке Volkswagen, хотя и с немецкой моделью Jetta ничего общего не имеет. В основу азиатского седана легла платформа прошлой Skoda Rapid, а по части оснащения автомобиль может похвалиться наличием климат-контроля, диодной оптикой, датчиками дождя, света и парковки, а также исчерпывающим набором систем безопасности.
Подкапотное пространство занял 1,5-литровый бензиновый атмосферник, выдающий 112 сил мощности, а в дуэте с ним выступает шестискоростной гидромеханический «автомат» от Aisin.
Цена: от 1 750 000 рублей.