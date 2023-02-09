Бойся, LADA: бюджетные иномарки, прибывшие в Россию по параллельному импорту

Расслабьтесь: о морально устаревших поделках иранского бренда Iran Khodro, решившегося на экспансию в Россию, мы вам рассказывать не будем.

Лучше заострим внимание на автомобилях, поистине заслуживающих уважения. Тем более, что по соотношению цены и качества они легко уделают столь популярную у нашего брата LADA Vesta, которую сегодня дешевле 2 000 000 рублей попросту не купить. Впрочем, судите сами.