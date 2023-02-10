Мечтать не вредно: стартовали продажи премиального минивэна Voyah Dream

Под капотом Voyah Dream спрятан 1,5 литровый бензиновый мотор. «Ого!, — воскликните вы. — Ну ничего себе движочек для сарая весом 2620 кило, не помрет ли он под таким весом?». Не торопитесь с выводами, ведь Voyah Dream — это гибрид. И кроме бензиновой силовой установки, которая нужна ему исключительно для выработки электричества и подзарядки батарей, в его арсенале имеется два электромотора суммарной мощностью 393 «кобылы», которые выдают крутящий момент в 610 Нм. Что позволяет китайскому минивэну за 6,6 секунды доводить стрелку спидометра до оргазма. Точнее — до отметки в 100 км/ч. Ну а максималка у этого авто — 200 км/ч.
Ну а что же у нас с обещаниями о запасе хода? Производитель мамой клянется, что с полностью заряженными АКБ и под горлышко налитым в бак бензином суммарный пробег будет в районе 750 км. А восполнить запас электричества в батареях поможет полная зарядка от 7-киловаттной розетки за 4,5 часа.
Дорого, богато…
Гибрид Voyah Dream доступен в комплектациях Business и Executive. В обоих вариантах количество мест равно семи. В стоковое оснащение Business уже входят система полного привода, независимая передняя подвеска на двойных поперечных рычагах и пятирычажная независимая подвеска сзади, панорамная крыша с солнцезащитной шторкой с электроприводом, трехзонный климат-контроль с раздельной регулировкой в передней части салона и отдельной зоной для 2-го ряда, светодиодные фары проекционного типа, более 20 интеллектуальных ассистентов водителя и многое другое.
Комплектация Executive будет понаряднее. Но и стоит она на 300 тысяч дороже «Бизнеса». Тут, вашему благородию, кроме всех ништяков от предыдущей версии, доступны и пневматическая подвеска с функцией Magic Carpet, благодаря настройкам которой в минивэне плавность хода — как в седане представительского класса. И интеллектуальная система ночного видения, и аудиосистема Dynaudio (HiFi, 10 динамиков), плюс ионизатор воздуха в салоне с аромадиффузором с несколькими вариантами ароматов.
Пятизвездочный отель
Когда открывается боковая дверь Voyah Dream, так и хочется перед входом снять обувь, раздеться и укутаться в белый байковый халат. Уж больно у него роскошные убранства, словно в пятизвездочном отеле.
Впрочем, свои пять звезд этот автомобиль заслужил отнюдь не за количество полотенец в ванной комнате и вышколенность персонала, а за безопасность. Voyah Dream разработан с учетом всех норм и требований в этой области, так что после краш-тестов, проведенных по методике C-NCAP, заслужил наивысший балл.
А все потому, что моноблочные боковины кузова вэна на 70% выполнены из высокопрочной стали горячей штамповки. Выдающиеся характеристики жесткости кузова на кручение обеспечивают отличную управляемость, что работает, в том числе, и на повышение активной безопасности.
Чего здесь только нет
В стандартное оснащение 7-местного бизнес-лайнера входит, пожалуй, все доступное многообразие когда-либо придуманных интеллектуальных систем помощи водителю. Тут и полностью автоматическая система парковки, и системы распознавания дорожных знаков, предупреждения о выходе из полосы, об объектах в слепых зонах, об опасности фронтального столкновения с автоматическим режимом торможения.
Ассистенты так же контролируют уровень усталости водителя, удерживают автомобиль в центре полосы, предупреждают о приближающемся транспорте при движении задним ходом, звуком привлекают внимание пешеходов при движении на низких скоростях, когда электромобиль почти бесшумен. Ну и, разумеется, имеются и адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости, и камеры кругового обзора на 360 градусов.
Для тех, кто больше остальных переживает за качество и надежность китайского гибрида сообщаем, что производитель установил на все официально ввезенные электромобили Voyah 5-летнюю гарантию, ограниченную 100 000 километрами пробега.