Мечтать не вредно: стартовали продажи премиального минивэна Voyah Dream

Под капотом Voyah Dream спрятан 1,5 литровый бензиновый мотор. «Ого!, — воскликните вы. — Ну ничего себе движочек для сарая весом 2620 кило, не помрет ли он под таким весом?». Не торопитесь с выводами, ведь Voyah Dream — это гибрид. И кроме бензиновой силовой установки, которая нужна ему исключительно для выработки электричества и подзарядки батарей, в его арсенале имеется два электромотора суммарной мощностью 393 «кобылы», которые выдают крутящий момент в 610 Нм. Что позволяет китайскому минивэну за 6,6 секунды доводить стрелку спидометра до оргазма. Точнее — до отметки в 100 км/ч. Ну а максималка у этого авто — 200 км/ч.

Ну а что же у нас с обещаниями о запасе хода? Производитель мамой клянется, что с полностью заряженными АКБ и под горлышко налитым в бак бензином суммарный пробег будет в районе 750 км. А восполнить запас электричества в батареях поможет полная зарядка от 7-киловаттной розетки за 4,5 часа.

Дорого, богато…

Гибрид Voyah Dream доступен в комплектациях Business и Executive. В обоих вариантах количество мест равно семи. В стоковое оснащение Business уже входят система полного привода, независимая передняя подвеска на двойных поперечных рычагах и пятирычажная независимая подвеска сзади, панорамная крыша с солнцезащитной шторкой с электроприводом, трехзонный климат-контроль с раздельной регулировкой в передней части салона и отдельной зоной для 2-го ряда, светодиодные фары проекционного типа, более 20 интеллектуальных ассистентов водителя и многое другое.