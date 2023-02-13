Стартовали продажи гибридного Chery Tiggo 8 Pro DP-i

Tiggo 8 Pro DP-i относится к подключаемым «гибридам». Она оснащена 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 156 л. с. и двумя электродвигателями производительностью 75 и 95 л. с. Запас хода на электротяге составляет — 82 км.

Центральное место в интерьере автомобиля занимает 24,6-дюймовая «плита», состоящая из двух цветных мониторов — приборной доски и мультимедийной системы. В оснащении модели присутствует целый набор электронных ассистентов помощи водителю.

В конце прошлого года российское представительство бренда Chery анонсировало появление на российском рынке некого кроссовера с гибридной силовой установкой. А Tiggo 8 Pro DP-i PHEV на данный момент — единственная модель этого типа в линейке бренда. Что позволяет говорить о ее появлении у нас в ближайшем будущем.