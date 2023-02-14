Honda Accord вернулся в Россию

С тех пор как Honda Accord простилась с российским рынком, она успела перейти в следующее, уже десятое по счету поколение и даже пережить плановый рестайлинг. За границей моторная гамма «японца» включает три агрегата: 1,5-литровый движок на 192 силы, 2,0-литровый — на 252, а также гибридную установку, развивающую 212 л. с. К нам привезли седаны с первым. Пару этому мотору составляет вариатор.

Что касается опций, то оснащение «серого» Honda Accord воображение не поражает, но все то, что положено машинам такого класса, у него есть. В частности, четырехдверка укомплектована круиз-контролем, камерой заднего вида, мониторингом рядности движения и системой удержания автомобиля в полосе, электрорегулировкой передних кресел и двухзонным «климатом», выяснили наши коллеги из «Российской газеты».

Сколько же стоит вернувшийся Honda Accord? Дилеры просят за него 3 250 000 рублей — нормальная по нынешним меркам цена для среднеразмерного седана, поставляемого по «серой» схеме. К примеру, за Volkswagen Magotan — китайскую версию знакомого нам «Пассата» — продавцы просят примерно столько же. К слову, подробно о нем портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь.