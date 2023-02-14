Какие автомобили в России чаще всего продаются битыми после аварий

Согласно отчету, сформированному сервисом «Автокод» по итогам января 2023 года, больше всего на рынке битых автомобилей занимают бюджетные «корейцы». Пальму первенства одержал Kia Rio с результатом в 456 отчетов по повреждениям. Собственно, и сам бренд возглавил антирейтинг с показателем 1287 разбитых авто.

Без малого 340 аварийных машин приходятся на Hyundai Solaris, почти 200 — на Е-класс от Mercedes-Benz.

Немногим больше 200 поврежденных транспортных средств числится за седаном Toyota Camry, 198 — за Volkswagen Polo, 176 — за BMW 5-серии и 166 — за Kia K5.

Вероятно, речь идет об автомобилях из сервисов такси, которые, как мы знаем, регулярно попадают в ДТП из-за недостаточного опыта и чрезмерной утомляемости водителей.