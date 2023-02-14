Продажи подержанных автомобилей в России выросли впервые за полтора года

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Российский рынок подержанных автомобилей начал падать еще до событий февраля прошлого года. Последним месяцем, который «вторичка» закрыла в плюсе, стал сентябрь 2021-го. С тех пор, вот уже почти полтора года — перманентный минус. Но, кажется, сегмент наконец начал выкарабкиваться.
Кристина Извекова

Так, по данным аналитического агентства «Автостат», в первом месяце наступившего года россияне приобрели 361 100 легковушек с пробегом — на 7% больше, чем в январе 2022-го. Половина всех продаж приходится на пять брендов. И лидером по-прежнему является LADA, чья доля достигла 22% рынка. В пользу подержанных машин с ладьей на радиаторной решетке сделали выбор 79 400 человек.

Второе место (доля — 12%) досталось Toyota: «японцами» с пробегом обзавелись 42 900 россиян. Третья и четвертая позиции — за корейцами: автомобили Hyundai фигурировали в 20 700 договорах купли-продажи, а Kia — в 20 400. Замыкает же лидерскую пятерку Nissan — 18 300 реализованных машин. Отметим также, что в первой десятке оказались Volkswagen, Chevrolet, Renault, Ford и Honda — у всех больше 10 000 единиц.

К слову, ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, какие автомобили на российской «вторичке» чаще всего продаются битыми после ДТП. Узнать это можно здесь.

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14 февраля 2023
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