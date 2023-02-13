Полная задница: экономия на дорогах, автокредитах и субсидииях автопрому ведет Россию к краху

Начнем с того, что премьер Михаил Мишустин пообещал запустить движение по платной трассе М12 между Москвой и Казанью до конца 2023 года. И щедрой рукой подкинул на ее строительство еще 30 млрд. руб. Таким образом общая смета проекта превысила 900 млрд. «деревянных». И очень вовремя подсуетился чиновник.
Потому что, как выяснилось, денег на прокладку шоссе выделяется настолько «много», что 1500 его строителей на участке в Нижегородской области устроили забастовку из-за невыплаты заработной платы за полмесяца. Работодатель, компания ООО «СиАрСиСи Рус», соизволила рассчитаться с работягами только на днях, после того как ситуация получила широкую огласку. Если и на прочих этапах стройки дела ведутся подобным образом, то будущей М12 и тем, кто по ней потом поедет (платно!) можно лишь посочувствовать: что там будет с качеством — вопрос…
А между тем, ради финансирования «платника» Москва-Казань правительство урезало ассигнования на целый список ранее одобренных дорожных проектов. Например, откладывается возведение обходов подмосковного Орехово-Зуево и Краснодара. Проектирование питерской КАД−2 отложено аж на 2027 год. Строительство трансконтинентальной трассы «Меридиан» от Белоруссии до Казахстана и будущего шоссе между Екатеринбургом и Краснодаром вообще переносятся на туманное будущее.
То есть с новыми дорогами, за исключением, может быть, М12, в ближайшем будущем у нас будет не очень. Как, видимо, и с авторынком. Поскольку на днях закончились деньги в госпрограмме льготного кредитования продаж легковушек российского производства. Говорят, что вопрос о ее возобновлении «прорабатывается» на уровне правительства. Но на положительный результат этого процесса рассчитывать не приходится.
Потому как дополнительные бюджетные расходы сейчас под большим вопросом. В частности, на днях стали достоянием СМИ планы Минпромторга «обрубить» госфинансирование российской отрасли автокомпонентов. Чиновники намерены «откусить» от нее и направить на нужды промышленности Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР примерно половину уже выделенных средств — 3 млрд. рублей. При том, что общий объем требуемых инвестиций в эту отрасль (без которой автопром страны буквально задыхается) оценивается более чем в 100 млрд. рублей. Минпромторг вяло опроверг эту информацию. Но осадочек остался.
Вот и получается, что в России в обозримом будущем не стоит ждать ни новых дорог, ни роста производства и продаж легковушек. Зато будут платить зарплату строителям M12 — пока не закончатся «мишутинские» 30 млрд.