Как послание президента Владимира Путина 21 февраля повлияет на российский авторынок

Российский бизнес и политтусовка со все возрастающей нервозностью ждут, когда Президент РФ скажет свое веское слово Федеральному собранию 21 февраля в московском Гостином дворе. Рядовые граждане в большинстве своем аполитично не переживают по этому поводу от слова совсем. И это нормально. Хотя последствия решений и действий, предпринимаемых главой нашей страны, как правило всегда «прилетают» даже самым далеким от высокой государственной политики людям.

Кое-кто из «интересующихся» происходящим в окрестностях кремлевского Олимпа считает, что ничего особо интересного ВВП в этот раз нам не сообщит. Углубится в свою любимую историю, успокоит, что «все идет по плану» и на этой оптимистичной ноте покинет трибуну. В этом случае, как мы все понимаем, российский автопром в дальнейшем ждет прозябание в своего рода «болоте» иранского типа. Без каких-либо прорывов.

Но кое-кто из отечественных предприятий научится поставлять на АВТОВАЗ и УАЗ произведенные в России компоненты. Что обеспечит возможность до бесконечности клонировать имеющиеся в распоряжении российских автопредприятий платформы и модели машин. А китайские марки и дальше будут «стричь бабло» с наших сограждан, продавая им втридорога свои красивые «повозки для смартфонов-переростков». Такой сценарий устроил бы многих, надо полагать.