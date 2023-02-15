Как послание президента Владимира Путина 21 февраля повлияет на российский авторынок

Российский бизнес и политтусовка со все возрастающей нервозностью ждут, когда Президент РФ скажет свое веское слово Федеральному собранию 21 февраля в московском Гостином дворе. Рядовые граждане в большинстве своем аполитично не переживают по этому поводу от слова совсем. И это нормально. Хотя последствия решений и действий, предпринимаемых главой нашей страны, как правило всегда «прилетают» даже самым далеким от высокой государственной политики людям.
Кое-кто из «интересующихся» происходящим в окрестностях кремлевского Олимпа считает, что ничего особо интересного ВВП в этот раз нам не сообщит. Углубится в свою любимую историю, успокоит, что «все идет по плану» и на этой оптимистичной ноте покинет трибуну. В этом случае, как мы все понимаем, российский автопром в дальнейшем ждет прозябание в своего рода «болоте» иранского типа. Без каких-либо прорывов.
Но кое-кто из отечественных предприятий научится поставлять на АВТОВАЗ и УАЗ произведенные в России компоненты. Что обеспечит возможность до бесконечности клонировать имеющиеся в распоряжении российских автопредприятий платформы и модели машин. А китайские марки и дальше будут «стричь бабло» с наших сограждан, продавая им втридорога свои красивые «повозки для смартфонов-переростков». Такой сценарий устроил бы многих, надо полагать.
Однако существует очень сильно отличающаяся от нуля вероятность того, что Путин в своей речи будет «жечь напалмом» — в переносном смысле, конечно. Но эффект окажется не менее серьезным. Кто-то из политологов полагает, что президент может объявить в России режим контртеррористической операции против коллективного «запада». Или ввести военное положение с возобновлением волн мобилизации. А то и сообщить о решении применить по супостатам «ядреную бомбу». В общем — все страшненько. Для автопрома и авторынка страны все эти ужасы ничего хорошего не сулят.
Прежде всего потому, что фактически это будет означать не декларируемый, а вполне реальный и повсеместный переход всей экономики и общественной жизни на военные рельсы. В воюющей по-взрослому стране, авторынка в привычном нам понимании быть не может по определению. Тот же АВТОВАЗ вполне может начать выпуск машин только для нужд госструктур, например. А производителей автокомпонентов в приказном порядке обяжут клепать запчасти для военного оборудования. В условиях мобилизации из России могут опять дать деру новые сотни тысяч сограждан. Что еще сильнее обрушит спрос на авто.
В общем, послание президента Путина 21 февраля вполне может превратиться в эпитафию российскому авторынку. Мы, разумеется, надеемся на лучшее и хотели бы избежать описанного сценария. Но что-то подсказывает, что надежда тщетна.