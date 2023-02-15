Почему Ford увольняет тысячи сотрудников по всему миру

Как заявил глава немецкого представительства Ford Мартин Сандер, подобные меры связаны с желанием компании переключиться исключительно на электротранспорт. Впрочем, вряд ли бы топ-менеджер открыто сообщил о том, что у автоконцерна попросту не хватает ресурсов для стабильной работы в Европе.

«Мы двигаемся в эру с менее глобальными платформами, а потому инженерные навыки требуются все меньше. Как следствие — необходимость внесения определенных корректив», — подытожил босс европейского подразделения Ford Мартин Сандер.

Под коррективами глава Ford в Германии подразумевает сокращение персонала во всех подразделениях Старого Света. Причем речь идет о нескольких тысячах штатных работников, которые будут уволены в течение трех ближайших лет. В их числе даже ценящиеся на вес золота профильные разработчики и инженеры-технологи.

Впрочем, дела у «Форда» в Европе уже давно идут, мягко говоря, не очень. Продажи марки — вялые, а модельный ряд — усеченный. В России же бренд и вовсе остался не у дел, полностью покинув и рейтинги, и рынок. Помянем, но без слез…