Черные лебеди: как АВТОВАЗ намерен бороться с китайцами и другими конкурентами

На прошедшей в Москве конференции ForAuto собрались многие видные представители поредевшего, но еще дышащего отечественного автобизнеса: «китайцы», «электрички» и родной АВТОВАЗ в лице Виталия Осипова, отвечающего за продажи. И если первые буквально излучали оптимизм — резкий рост спроса, фантастические перспективы в двузначном процентном исчислении, грандиозные планы — то представитель LADA был настроен крайне скептически и явно смотрел на «новую реальность» без пресловутых розовых очков.
Да, показатели отечественного автогиганта по результатам года достигли внушительных 28%, а по итогам последних месяцев — всех 40%, но в целом ситуация была крайне тяжелой. Слова спикера подбирались весьма тщательно — возникла ассоциация с хождением по лезвию ножа. И прошли ведь! Да и дали самый искренний комментарий за всю конференцию на шутку про черного лебедя: «Не черный лебедь, а целая стадия этих самых черных лебедей».
В этом году АВТОВАЗ рассчитывает перешагнуть отметку в 400 000 проданных машин и занять 40% рынка. Иначе говоря, плановые цифры на 2023 — 1 000 000 новых автомобилей. Запомним, а потом проверим. Достигать этого результата тольяттинцы намерены за счет Granta и вечной и непотопляемой «Нивы» во всех ее итерациях. Воистину, каждая российская семья должна записать в свою автоисторию этот внедорожник — он наше «все» безо всяких «но».
Производство LADA Vesta начнется весной, а вот такой нужный народу автомобиль, как Largus, вернется только осенью. Также не стоит забывать и о новом «приобретении» LADA — петербургском заводе, некогда выпускавшем Nissan. Подробности обещают уже скоро, но первые машины раньше лета мы не увидим.
Отсюда следует простой вывод: первым делом АВТОВАЗ будет наращивать выпуск самых технологически простых моделей, которые по итогу должны полностью занять бюджетный сегмент. Если, конечно, к моменту выхода тольяттинского конвейера на проектные мощности доступными машинами Россию не завалят китайцы. Первый уже на подходе.