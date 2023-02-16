Черные лебеди: как АВТОВАЗ намерен бороться с китайцами и другими конкурентами

В этом году АВТОВАЗ рассчитывает перешагнуть отметку в 400 000 проданных машин и занять 40% рынка. Иначе говоря, плановые цифры на 2023 — 1 000 000 новых автомобилей. Запомним, а потом проверим. Достигать этого результата тольяттинцы намерены за счет Granta и вечной и непотопляемой «Нивы» во всех ее итерациях. Воистину, каждая российская семья должна записать в свою автоисторию этот внедорожник — он наше «все» безо всяких «но».

Производство LADA Vesta начнется весной, а вот такой нужный народу автомобиль, как Largus, вернется только осенью. Также не стоит забывать и о новом «приобретении» LADA — петербургском заводе, некогда выпускавшем Nissan. Подробности обещают уже скоро, но первые машины раньше лета мы не увидим.

Отсюда следует простой вывод: первым делом АВТОВАЗ будет наращивать выпуск самых технологически простых моделей, которые по итогу должны полностью занять бюджетный сегмент. Если, конечно, к моменту выхода тольяттинского конвейера на проектные мощности доступными машинами Россию не завалят китайцы. Первый уже на подходе.