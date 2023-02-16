Черные лебеди: как АВТОВАЗ намерен бороться с китайцами и другими конкурентами

Фото: АвтоВзгляд
Прошедший 2022 год эксперты автомобильной отрасли в один голос назвали «черным лебедем», которого боится всяк и каждый в любой экономике мира. Этот «грациозный» термин означает невероятное или сложнодостижимое событие, приводящее к фатальным последствиям. Но куда более красноречивым был представитель АВТОВАЗа. Как в Тольятти оценивают результаты своей работы и какие планы строят на ближайшее будущее, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

На прошедшей в Москве конференции ForAuto собрались многие видные представители поредевшего, но еще дышащего отечественного автобизнеса: «китайцы», «электрички» и родной АВТОВАЗ в лице Виталия Осипова, отвечающего за продажи. И если первые буквально излучали оптимизм — резкий рост спроса, фантастические перспективы в двузначном процентном исчислении, грандиозные планы — то представитель LADA был настроен крайне скептически и явно смотрел на «новую реальность» без пресловутых розовых очков.

Да, показатели отечественного автогиганта по результатам года достигли внушительных 28%, а по итогам последних месяцев — всех 40%, но в целом ситуация была крайне тяжелой. Слова спикера подбирались весьма тщательно — возникла ассоциация с хождением по лезвию ножа. И прошли ведь! Да и дали самый искренний комментарий за всю конференцию на шутку про черного лебедя: «Не черный лебедь, а целая стадия этих самых черных лебедей».

Фото: АвтоВзгляд

В этом году АВТОВАЗ рассчитывает перешагнуть отметку в 400 000 проданных машин и занять 40% рынка. Иначе говоря, плановые цифры на 2023 — 1 000 000 новых автомобилей. Запомним, а потом проверим. Достигать этого результата тольяттинцы намерены за счет Granta и вечной и непотопляемой «Нивы» во всех ее итерациях. Воистину, каждая российская семья должна записать в свою автоисторию этот внедорожник — он наше «все» безо всяких «но».

Производство LADA Vesta начнется весной, а вот такой нужный народу автомобиль, как Largus, вернется только осенью. Также не стоит забывать и о новом «приобретении» LADA — петербургском заводе, некогда выпускавшем Nissan. Подробности обещают уже скоро, но первые машины раньше лета мы не увидим.

Отсюда следует простой вывод: первым делом АВТОВАЗ будет наращивать выпуск самых технологически простых моделей, которые по итогу должны полностью занять бюджетный сегмент. Если, конечно, к моменту выхода тольяттинского конвейера на проектные мощности доступными машинами Россию не завалят китайцы. Первый уже на подходе.

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16 февраля 2023
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