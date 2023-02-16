Правительство не спешит выполнять «автомобильные» поручения президента Путина

Так, в ноябре 2022-го на совещании с членами правительства Президент РФ потребовал от г-на Мантурова сделать легковые автомобили более доступными для россиян.
— Обращаю ваше внимание на необходимость постоянного контроля над ценообразованием, чтобы под сурдинку этих сложностей, о которых мы все знаем, в том числе и с логистикой, никто не злоупотреблял, не поднимал бы необоснованно цены на автомобильную технику, — сказал тогда Путин своему подчиненному.
В ответ вице-премьер пообещал все-все выполнить, проиллюстрировав свои усилия в этом направлении действием госпрограммы льготного автокредитования. С тех пор прошло больше трех месяцев. И что мы видим? Программа, о которой говорил Мантуров, уже толком не действует: в бюджете на автокредиты больше нет денег. Государство теперь спонсирует только любителей странного — электрокаров российской сборки. Остальным машинам дешеветь, по мнению Минпромторга, не требуется. Они и так с точки зрения бюрократов более чем доступны для широких масс.
Заметим, что дороговизна автокомпонентов, вызванная их дефицитом, мощнейшим «домкратом» толкает ввысь стоимость готовых авто. Их удешевлению могла бы поспособствовать организация производства комплектующих в России. На эти цели в «Стратегии развития автопрома РФ до 2035 года» закладывалось 2,7 трлн. рублей. Однако через некоторое время после поручения президента Минпромторг подкорректировал и ее. В результате на НИОКР и создание отечественных производств компонентов планируемые расходы казны срезали до 300 млрд. рублей — то есть дадут в девять раз меньше!
Кроме того, в Минпромторге продолжают прикидываться слепоглухонемыми. Хотя и прекрасно осведомлены, что после ухода из России иностранных поставщиков комплектующих, их отечественные конкуренты мгновенно взвинтили цены на свои поделки. Порой в разы, на пустом месте провоцируя удорожание российских авто.
Параллельно «китайцы» жестко держат на заоблачном уровне цены на свои изделия: дешевле 2 млн. новое авто из КНР сейчас не купишь. Например, Chery Tiggo 7 Pro стоит не менее 2,6 млн. рублей, тогда как на родине, в пересчете на наши деньги, его продают по 800 000. Даже с учетом таможенных сборов и затрат на логистику такая машина должна стоить в РФ не более 1,5—1,6 млн. руб. Таким образом, бренд на каждом проданном ТС этой модели «наваривает» дополнительно примерно по 1 млн. рублей.
Кому, как не Минромторгу и его главе г-ну Мантурову обо этом не знать? Наверняка они там в курсе ситуации, но ничегошеньки не делают для повышения доступности авто для россиян. Тем самым фактически плюют на прямое указание Путина. Неужели для них поручения главы государства — пустой звук? Президент — говорит, правительственный «караван» — идет?