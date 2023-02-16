Правительство не спешит выполнять «автомобильные» поручения президента Путина

Так, в ноябре 2022-го на совещании с членами правительства Президент РФ потребовал от г-на Мантурова сделать легковые автомобили более доступными для россиян.

— Обращаю ваше внимание на необходимость постоянного контроля над ценообразованием, чтобы под сурдинку этих сложностей, о которых мы все знаем, в том числе и с логистикой, никто не злоупотреблял, не поднимал бы необоснованно цены на автомобильную технику, — сказал тогда Путин своему подчиненному.

В ответ вице-премьер пообещал все-все выполнить, проиллюстрировав свои усилия в этом направлении действием госпрограммы льготного автокредитования. С тех пор прошло больше трех месяцев. И что мы видим? Программа, о которой говорил Мантуров, уже толком не действует: в бюджете на автокредиты больше нет денег. Государство теперь спонсирует только любителей странного — электрокаров российской сборки. Остальным машинам дешеветь, по мнению Минпромторга, не требуется. Они и так с точки зрения бюрократов более чем доступны для широких масс.

Заметим, что дороговизна автокомпонентов, вызванная их дефицитом, мощнейшим «домкратом» толкает ввысь стоимость готовых авто. Их удешевлению могла бы поспособствовать организация производства комплектующих в России. На эти цели в «Стратегии развития автопрома РФ до 2035 года» закладывалось 2,7 трлн. рублей. Однако через некоторое время после поручения президента Минпромторг подкорректировал и ее. В результате на НИОКР и создание отечественных производств компонентов планируемые расходы казны срезали до 300 млрд. рублей — то есть дадут в девять раз меньше!