Производители рассказали, когда все-таки подешевеют массовые автомобили

Пока в России планируют внести изменения в техрегламент, обязывающий автопроизводителей вновь выпускать в нашей стране автомобили с антиблокировочными системами тормозов, подушками безопасности, моторами экологического класса не ниже «Евро−2», а также системами курсовой стабилизации, в Европе пошли иным путем.
Так, европейский парламент принял закон, требующий от автоконцернов добиться 100-процентного сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу, начиная с 2035 года. Иными словами, в Старом Свете решили полностью избавиться от автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Мгновенно из продажи они, конечно, не пропадут, но покупать их захотят лишь немногие. Против воли власть имущих, как говорится, не попрешь. Иными словами, к означенному сроку машины с ДВС из года в год будут планомерно терять в цене. Особенно учитывая тот факт, что в ряде стран Евросоюза их запретят к эксплуатации и вовсе.
Скажем больше: «просядет» в стоимости и «вторичка», которую наряду с «новьем» массово начнут скупать не подверженные «зеленой» болезни рынки. В частности, Россия, которую, впрочем, тоже пытаются приучить к экологически чистому транспорту, но ни инструментов, ни времени, ни денег пока на это у поверивших в себя властей, к счатью, нет.
Дабы подчистить старейший российский автопарк понадобятся, если и не десятки лет, то хотя бы дешевые расценки на общественный транспорт. Чтобы люди, отказавшиеся от личных машин в угоду государству, имели возможность передвигаться на автобусах и им подобных городских «повозках» без ущерба для кошельков. А пока этого не случилось, мы с радостью побежим к европейцам за автопромом, от которого будут избавляться буквально за копейки.
Кстати, в течение ближайших семи лет уровень выброса СО2 для легковушек в странах ЕС должен снизиться на 55%, а за два грядущих года будет сформирована окончательная стратегия по продвижению электрифицированных транспортных средств, превращающих владение бензиновыми и дизельными автомобилями в утопию. По крайней мере, так пропагандируют европейцы, плюющие на мнения потребителей и забывающие про недостаток лития на планете для аккумуляторных батарей, но при этом помнящие о возможности колоссального распила денег на глобальном навязывании электротранспорта в массы.
Между тем, сами автостроители уже и сами не рады тому, что ввязались в некогда модные разработки, связанные с электрическими технологиями и прочими новациями под стать «Гринпису». К примеру, европейские подразделения Ford готовят масштабную реорганизацию из-за вынужденных работ по созданию и продвижению экологически чистых автомобилей. Следствием станет тотальное сокращение сотрудников — уволены будут тысячи специалистов, включая профильных инженеров, ценящихся на вес золота.
А глава Stellantis Карлос Таварес и вовсе усомнился в электрическом будущем автоиндустрии. Топ-менеджер не стеснялся в выражениях, упоминая на минувшем Парижском автосалоне про то, что электрокары — далеко не самый идеальный вариант для развития отрасли будущего. По его мнению, вместо волшебных баек об электрификации, властям бы лучше следовало предоставить автоконцернам дополнительные субсидии, дабы банально не потерять бизнес в условиях мирового кризиса.
Тем временем, представители BMW признались, что им уже сейчас приходится снижать цены на свою продукцию, дабы простимулировать покупательский спрос. Причем речь идет не только о Европе, но и других рынках. Дальше — больше. Точнее, как вы уже поняли, меньше.