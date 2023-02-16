Производители рассказали, когда все-таки подешевеют массовые автомобили

Скажем больше: «просядет» в стоимости и «вторичка», которую наряду с «новьем» массово начнут скупать не подверженные «зеленой» болезни рынки. В частности, Россия, которую, впрочем, тоже пытаются приучить к экологически чистому транспорту, но ни инструментов, ни времени, ни денег пока на это у поверивших в себя властей, к счатью, нет.

Дабы подчистить старейший российский автопарк понадобятся, если и не десятки лет, то хотя бы дешевые расценки на общественный транспорт. Чтобы люди, отказавшиеся от личных машин в угоду государству, имели возможность передвигаться на автобусах и им подобных городских «повозках» без ущерба для кошельков. А пока этого не случилось, мы с радостью побежим к европейцам за автопромом, от которого будут избавляться буквально за копейки.

Кстати, в течение ближайших семи лет уровень выброса СО2 для легковушек в странах ЕС должен снизиться на 55%, а за два грядущих года будет сформирована окончательная стратегия по продвижению электрифицированных транспортных средств, превращающих владение бензиновыми и дизельными автомобилями в утопию. По крайней мере, так пропагандируют европейцы, плюющие на мнения потребителей и забывающие про недостаток лития на планете для аккумуляторных батарей, но при этом помнящие о возможности колоссального распила денег на глобальном навязывании электротранспорта в массы.