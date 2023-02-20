АВТОВАЗ назвал официальную дату начала производства новой LADA Vesta

Отрадно, что даже в базовом варианте оснащения свежая LADA Vesta NG получит антиблокировочную систему тормозов, подушки безопасности и систему курсовой стабилизации. А вот вариатор появится в автомобиле несколько позже. Как, собственно, и двигатель экологического стандарта «Евро−5».

Кроме того, до конца 2023 года «Веста» обзаведется модным планшетом мультимедийно-развлекательного комплекса а-ля Tesla.

Напомним, что по экономическим соображениям волжане решили перенести производство LADA Vesta из Ижевска на головную площадку бренда в Тольятти, где в скором времени также начнется выпуск совершенно новой модели, призванной заменить канувшую в Лету LADA XRAY.