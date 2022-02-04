10 самых «сыпучих» иномарок на российском рынке

Главный аутсайдер сегмента компактных кроссоверов — MINI Countryman. Его надежность оценили в 83% из-за проблем с мотором (13%), кузовом, рулевым управлением, подвеской и электрикой (по 6%). В классе семейных SUV отличился Range Rover Evoque (61,7%). У владельцев этих машин имеются претензии к кузову и подвеске (по 15%), а также аккумулятору и трансмиссии (по 12%).

В больших кроссоверах — родственный Land Rover Discovery Sport (59,3%): выхлоп (20%), мотор (17%), аккумулятор (15%). А самым ненадежным роскошным SUV оказался Land Rover Discovery (43,4%). Владельцы сетуют на плохие тормоза, двигатель и рулевое (по 13%), а также аккумулятор и кузов (по 11%). Да, похоже, не только россияне ругают родной автопром!

Что же до самых удачных моделей, то в этот список попали самых разные автомобили — и азиатские, и американские, и европейские. Из тех, что хорошо знакомы нам — это Kia Picanto (98,5%), Mazda3 (99,1%), BMW 5-й серии (89,8%) и X1 (97,8%), Honda CR-V (98,5%), Porsche Macan (88,1%). Но самые высокие оценки — то есть 100-процентная надежность — у Ford Mondeo и Suzuki Vitara.