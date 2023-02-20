Немцы навсегда простились с моделью Audi ТТ

Фото производителя
Еще три года назад немцы заявляли о намерениях убрать из продуктовой линейки купе и родстер Audi TT. Теперь же, судя по всему, модель действительно отправится на свалку истории. Правда, перед этим компания выпустит прощальную версию автомобиля.
Мирон Горин

Последняя версия Audi TT получит символичное название Final Edition и будет продаваться лишь на рынке Великобритании, где эту модель чествуют больше всего в мире.

Новинка обретет специальный «черный пакет», выраженный в «угольном» стайлинге, а также декоративных элементах интерьера. Впрочем, для тех, кто не очень любит антрацитовый цвет, предусмотрены и другие варианты окраски кузова. Например, красный, серый и белый.

Ожидается, что в Англии Audi TT Final Edition поступит в продажу с 2-литровым мотором разной степени форсировки — от 197 до 320 «лошадей». Цены заявлены на уровне 42 000 фунтов стерлингов за базовую версию, а TT S обойдется минимум в 56 000 фунтов.

В ряде стран, включая США, автомобиль исчезнет из модельного ряда к концу 2023 года. Что касается России, то у нас, напомним, из продуктовой линейки бренда модель пропала уже несколько лет назад.

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21 февраля 2023
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