Немцы навсегда простились с моделью Audi ТТ

Последняя версия Audi TT получит символичное название Final Edition и будет продаваться лишь на рынке Великобритании, где эту модель чествуют больше всего в мире.

Новинка обретет специальный «черный пакет», выраженный в «угольном» стайлинге, а также декоративных элементах интерьера. Впрочем, для тех, кто не очень любит антрацитовый цвет, предусмотрены и другие варианты окраски кузова. Например, красный, серый и белый.

Ожидается, что в Англии Audi TT Final Edition поступит в продажу с 2-литровым мотором разной степени форсировки — от 197 до 320 «лошадей». Цены заявлены на уровне 42 000 фунтов стерлингов за базовую версию, а TT S обойдется минимум в 56 000 фунтов.

В ряде стран, включая США, автомобиль исчезнет из модельного ряда к концу 2023 года. Что касается России, то у нас, напомним, из продуктовой линейки бренда модель пропала уже несколько лет назад.