На российский рынок выходит еще один китайский автобренд — VGV

Представители компании «Максимум» уточнили, что продажи автомобилей VGV (легковое подразделение «поднебесного» производителя грузовиков Sinotruk) будут осуществляться не только в Северной столице, но и в Москве, и в ряде других городов-миллионников. В следующем году дистрибьютор (которым и стал этот самый дилер) намерен реализовать 6000 машин, а через пять лет нарастить объемы до 50 000 единиц, передает РБК.

Проект амбициозный — модельная линейка VGV (по крайней мере, по плану) станет довольно широкой: среднеразмерные кроссоверы U70 Pro и U75 Plus, более крупные SUV с дизельными моторами и полным приводом, пикап. Позже — LCV: микроавтобусы и грузовички. А в начале 2025-го — кроссовер класса SUV C. Уже известно, что одна из моделей будет стоить до 2 млн рублей. Какая именно, не говорится, но, вероятно, речь идет о U70 Pro или U75 Plus.

Добавим, что «Максимум» намерен наладить поставки не только автомобилей VGV, но и компонентов к ним. «Мы будем делать свой полноценный склад, свой собственный офис в Москве, создавать большую команду. Будем завозить все необходимые запчасти, хранить их на российском рынке и нашим дилерам по заявке привозить оперативно необходимые запчасти», — приводит слова представителя компании РБК.