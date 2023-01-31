Названы марки машин, на которые труднее всего найти запчасти

фото globallookpress.com
Дефицит комплектующих для ремонта автомобилей, сложившийся в России весной прошлого года, сейчас по большей части отступил. Однако страховщики уверяют, что для ряда марок он сохраняется. Портал «АвтоВзгляд» приводит мнение одного из них.
Максим Строкер

– Ситуация с автозапчастями на российском рынке остается сложной. Мы стремимся организовывать ремонт на станциях, однако объективные причины — дефицит большого количества запчастей и ограничения по поставкам — увеличивают его сроки. Поставки могут занимать до двух месяцев, по некоторым деталям — и более, — говорит руководитель департамента экспертизы и урегулирования убытков страховой компании «Согласие» Павел Бикетов.

Он считает, что чаще всего от вышеперечисленных проблем страдают российские владельцы таких марок автомобилей, как Mercedes-Benz, Porsche, Volvo, Volkswagen, Lexus, BMW, Audi, Land Rover, Ford, Chevrolet и Cadillac.

Видимо, отчасти поэтому автомобилисты стали больше интересоваться приобретением подержанных автомобилей, а также новых машин китайских и отечественных марок, приводит слова Бикетова «Прайм».

Напомним, что на днях страховщики провели совещание с представителями Центробанка. В ходе него они требовали разрешить им в рамках ОСАГО починку авто с использованием запчастей б. у., а также увеличить максимальный срок ремонта с 30 до 60 дней. Более подробно об этом — здесь.

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31 января 2023
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