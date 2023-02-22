Переходим на вторсырье: россиян массово пересадят на подержанные авто

Российский рынок переходит на новый режим работы: «тяжелый люкс» уходит под «параллельный импорт», средний класс, который выживет, получит в свое распоряжение новых «китайцев», а вот нижний ценовой сегмент достается LADA и вездесущей «вторичке». Двести тысяч привезенных через Владивосток т/с — тому подтверждение. Сколько приехало своим ходом и на автовозах из Европы — никто не считал. Много.
Дилеры, живущие в чудовищном дефиците товара для продажи уже который год, эту тенденцию понимают. И просто понимают, а формируют: российский внутренний рынок уже поделили между теми, кто будет заниматься новыми «китайцами», кто привезет нужное количество параллельного импорта и, собственно, компаниями, что возьмут сектор б/у машин. Например, «Рольф» не скрывает: что нынче свой основной источник прибыли видит именно в сделках с подержанными «тачками». Сервис будет развиваться и меняться, для чего уже сейчас проводятся крайне серьезные и многоуровневые работы.
В данный момент площадки многих ДЦ стали отстойниками для некондиции, куда много лет сгружали машины, что не удалось продать самостоятельно. Случилось это благодаря высокой ликвидности сделок trade in, а так же известной схеме, когда оценщику «золотили ручку», а он в свою очередь «не замечал» некоторых, скажем так, недостатков осматриваемой машины.
Скопилось таких транспортных средств немало, а ведь для предприятия — это замороженные активы, теряющие стоимость каждый день простоя. Более того, опытные клиенты уже узнали, что смотреть машины у дилеров бессмысленно, поскольку найти иголку в стоге ржавого хлама повезет не всем. Более того, электронные системы поиска информации подсказывают, что гордые заявления в стиле «не бит, не крашен, бабушка за хлебом на соседнюю улицу ездила» быстро разбиваются о реальность. И клиенты переключили поиски на другие направления.
Если дилеры наконец-то наладят работу у себя «на местах», то процесс покупки упростится и станет более выгодным для всех участников сделки — и для продавца, и для покупателя. Но для клиента должны быть введены дополнительные элементы привлечения, кроме возможности посмотреть много машин в одном месте.
Например, гарантия на «железо» и юридическую чистоту, а так же реальный шанс получить качественную и честную диагностику, а также осмотр машины на подъемнике со своим, проверенным мастером. Осилят ли некогда всемогущие продавцы автомобилей такую задачу?