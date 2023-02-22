Переходим на вторсырье: россиян массово пересадят на подержанные авто

Российский рынок переходит на новый режим работы: «тяжелый люкс» уходит под «параллельный импорт», средний класс, который выживет, получит в свое распоряжение новых «китайцев», а вот нижний ценовой сегмент достается LADA и вездесущей «вторичке». Двести тысяч привезенных через Владивосток т/с — тому подтверждение. Сколько приехало своим ходом и на автовозах из Европы — никто не считал. Много.

Дилеры, живущие в чудовищном дефиците товара для продажи уже который год, эту тенденцию понимают. И просто понимают, а формируют: российский внутренний рынок уже поделили между теми, кто будет заниматься новыми «китайцами», кто привезет нужное количество параллельного импорта и, собственно, компаниями, что возьмут сектор б/у машин. Например, «Рольф» не скрывает: что нынче свой основной источник прибыли видит именно в сделках с подержанными «тачками». Сервис будет развиваться и меняться, для чего уже сейчас проводятся крайне серьезные и многоуровневые работы.

В данный момент площадки многих ДЦ стали отстойниками для некондиции, куда много лет сгружали машины, что не удалось продать самостоятельно. Случилось это благодаря высокой ликвидности сделок trade in, а так же известной схеме, когда оценщику «золотили ручку», а он в свою очередь «не замечал» некоторых, скажем так, недостатков осматриваемой машины.