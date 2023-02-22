Внедорожники за 24 миллиона: что сейчас творится в салонах официальных дилеров

А не хочется ждать, можно заглянуть в автосалоны Большой немецкой тройки — там автомобилей предостаточно. Причем половина из них с ценниками, половина — без. Отныне во многих случаях прайсы обсуждаются с каждым клиентом индивидуально. Почему? Потому что потоковый метод, назовем это так, не подразумевает таких пугающих цифр. Скажем, 24 млн. рублей за свеженький Mercedes-Benz G-класса. Круто? Не предел!

Если же говорить о машинах для «простых смертных» — то есть о массовом сегменте — то и с ним, по большому счету, все по-прежнему. Некогда бюджетные модели продаются примерно по тем же ценам, что и в сентябре. Да и с наличием аналогичная осенней ситуация — «автомобили пока есть, но скоро закончатся». Пострадал, кажется, только D-класс: отыскать по вменяемому прайсу Kia K5, Hyundai Sonata, Skoda Superb или Toyota Camry непросто.

А более подробно о том, что сейчас происходит в салонах официальных дилеров (с конкретными ценами и комплектациями, мини-обзором «китайцев» и «серых» автомобилей), рассказываем в свежем выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд», который можно послушать здесь.