Одной проблемой меньше: ремонт иномарок в России станет дешевле и быстрее

Владельцы премиальных и просто дорогих европейских автомобилей столкнулись с невиданной ранее проблемой: тотальной нехваткой новых запчастей. Азиатские — корейские и японские — машины уже обслуживаются и чинятся в спокойном режиме и с адекватными сроками, а вот с «европой» — беда.

Колодки и фильтры — расходники, одним словом — уже завезли в нужном количестве и ассортименте, но если дело доходит до ремонта — пиши пропало. «Безопасность», сложные узлы и агрегаты (такие как, например, рулевые рейки и различные блоки) просто не найти. Их нет на складах Старого и Нового Света, Ближнего Востока и Азии. Просто нет — ни за какие деньги и связи.

Кроме того, за шквалом санкционного давления и артиллерийской канонадой утих, но не решился окончательно самый насущный вопрос автомобилестроения последних лет — дефицит чипов. У производителей лежат готовые комплектующие, на которые нужно лишь поставить уже напечатанные платы. Но ключевого элементы — чипа — как не было, так и нет. И сроки ремонта растягиваются до бесконечности.