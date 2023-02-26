Одной проблемой меньше: ремонт иномарок в России станет дешевле и быстрее

Владельцы премиальных и просто дорогих европейских автомобилей столкнулись с невиданной ранее проблемой: тотальной нехваткой новых запчастей. Азиатские — корейские и японские — машины уже обслуживаются и чинятся в спокойном режиме и с адекватными сроками, а вот с «европой» — беда.
Колодки и фильтры — расходники, одним словом — уже завезли в нужном количестве и ассортименте, но если дело доходит до ремонта — пиши пропало. «Безопасность», сложные узлы и агрегаты (такие как, например, рулевые рейки и различные блоки) просто не найти. Их нет на складах Старого и Нового Света, Ближнего Востока и Азии. Просто нет — ни за какие деньги и связи.
Кроме того, за шквалом санкционного давления и артиллерийской канонадой утих, но не решился окончательно самый насущный вопрос автомобилестроения последних лет — дефицит чипов. У производителей лежат готовые комплектующие, на которые нужно лишь поставить уже напечатанные платы. Но ключевого элементы — чипа — как не было, так и нет. И сроки ремонта растягиваются до бесконечности.
Эксперты с дивана громко и навязчиво, саркастично усмехнувшись, скажут: «Ну так купите подержанную, какие проблемы? Нашли из чего разводить демагогию!» Ага, только вот страховые компании — а большинство свежих машин застраховано и ремонтируется сегодня именно по полису КАСКО — пойти таким путем не могут.
Если в полисе написано «официальный дилер», то машина должна быть восстановлена по адресу и только новыми деталями. Хотите ускорить процесс, купив подержанную «железку»? Нет проблем — только вот оплачивать такое приобретение страховая не будет. За свой счет, пожалуйста, или ждите.
Рулевая рейка — восстановленная, полностью исправная — на некоторые модели Mercedes-Benz, например, стоит около 250 000 рублей. Не кривясь, достаем из бумажника? А страховку тогда ради чего покупали? Проблема обрела уже слишком внушительные масштабы, чтобы отмахнуться или отдать на откуп частнику, поэтому за дело взялись чиновники. Тем более что их это тоже касается: на «Ладах» и «Москвичах» в этом социальном круге перемещаться не принято. Пока не принято.
Собственно говоря, решение достаточно простое и в мире широко распространенное: создание регламентируемой индустрии по восстановлению подержанных запчастей. Не в гараже у «дяди Вани», а в заводских условиях. Депутаты Госдумы обратились в правительство именно с таким предложением. С одной стороны, этот сервис существенно снизит уровень зависимости от импортных поставок, а с другой — позволит урезонить цены на автодетали.
Ни для кого же не секрет, что, например, турбины и генераторы, стартеры и двигатели совершенно безболезненно перебираются? Они имеют соизмеримый с новыми срок службы и ресурс, а вопросы возникают исключительно из-за некачественного процесса. Если им займется государство, то узлы и агрегаты получат гарантию, а восстановление будет проводиться по регламенту.
После переборки деталь обретает новый артикул и через сеть официальных дистрибьюторов продается как восстановленная. А значит, может использоваться и для ремонта по КАСКО. Остается только один вопрос: а чего раньше-то не предложили?