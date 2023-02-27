Автомобили «Москвич» продаются у дилеров без мануала и ЭРА-ГЛОНАСС

Примечательно, что сама клавиша SOS в новеньких «Москвичах» установлена, однако терминал попросту не подключен. Иными словами, связаться с экстренными службами посредством ЭРА-ГЛОНАСС пока не представляется возможным. Скажем больше: в данный момент будущим владельцам автомобилей возрожденного бренда «Москвич» не положен даже мануал.

Правда, по словам представителей дилерских центров, вскоре эти пробелы будут восполнены. И собственникам «Москвичей» придется дополнительно посетить технический центр для получения инструкции по эксплуатации, а также активации блока ЭРА-ГЛОНАСС.

Стоит напомнить, что пресловутая кнопка SOS не работает у целого ряда представленных в России автомобилей — от бюджетных Renault Kaptur до премиальных Cadillac Escalade.

Кстати, лишь пару недель назад дилеры «Москвич» стали устраивать клиентские тест-драйвы, чтобы потребители на личном опыте могли оценить новинку рынка. Ранее подобная услуга продавцами не предоставлялась.