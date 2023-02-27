Китайцы представили крутой внедорожник Jetour Traveller

Мы уже неоднократно рассказывали о бескомпромиссном внедорожнике от суббренда Chery, который в обозримом будущем должен появиться и в России. Встречайте — Jetour Traveller, созданный по эскизам дизайнера Хакана Сарагоклу, ранее трудившегося на Porsche.

Автомобиль получил салон с пятью и семью посадочными местами — на выбор. Интерьер полностью лишен «живых» клавиш — за интерфейс органов управления и опций комфорта отвечает сенсорный планшет. Модно? Еще как! Лишь бы не ломался…

Повсюду — «кожа-рожа» и куча электроники, венчает картину интерактивная панель приборов и амбиентная подсветка.

Что касается техники, то силовая линейка включает в себя бензиновые движки с наддувом объемом 1,6 и 2 литра, а также гибрид. Правда, характеристики пока не раскрываются. Впрочем, все тайное скоро станет явным — премьера новинки запланирована на Шанхайском автосалоне, который состоится в апреле 2023 года.