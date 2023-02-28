Названы сроки начала продаж в России нового седана Omoda S5

Фото: АвтоВзгляд
Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, новейший седан Omoda S5 появится в продаже в середине весны. Кроме того, в распоряжении нашей редакции оказались первые тизеры новинки, предназначенной для России.
Вячеслав Василенко

Седан S5 от бренда Omoda, принадлежащего головной компании Chery, будет доступен в нескольких вариантах исполнения, но с единственным мотором объемом 1,5 литра, способным переваривать 92-й бензин. Коробка передач — вариатор, а привод — исключительно передний.

Габариты Omoda S5 составляют 4644х1814х1493 мм, что роднит модель с корейскими Hyundai Еlantra и Kia Cerato. А вот колесная база седана оказалась менее растянутой — 2650 мм.

Фото: АвтоВзгляд

​Новинка получит полный электропакет, мультимедийно-развлекательный центр, аудиосистему, интерактивный щиток приборов, кондиционер, а также светодиодную оптику, элекроусилитель рулевого колеса и стояночный тормоз, автоматически прикусывающий колодки. На выбор — колесные диски из легкого сплава диаметром 16 и 17 дюймов.

Подробности о комплектациях и ценах будут объявлены ближе к старту продаж.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, новая модель, седан, дешевые машины, бюджетные авто, технология, автосалоны, китайские авто
28 февраля 2023
348