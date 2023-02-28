Названы сроки начала продаж в России нового седана Omoda S5

Седан S5 от бренда Omoda, принадлежащего головной компании Chery, будет доступен в нескольких вариантах исполнения, но с единственным мотором объемом 1,5 литра, способным переваривать 92-й бензин. Коробка передач — вариатор, а привод — исключительно передний.

Габариты Omoda S5 составляют 4644х1814х1493 мм, что роднит модель с корейскими Hyundai Еlantra и Kia Cerato. А вот колесная база седана оказалась менее растянутой — 2650 мм.