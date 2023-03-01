Nissan откажется от текущих моделей, заменив их новинками

В ближайшие пару лет японцы намерены вложить в электрификацию и разработку «зеленых» технологий около 2 трлн иен, а это немногим меньше 15 млрд. американских долларов.

Ожидается, что до 2030 года Nissan явит миру целых 19 новых моделей с электрическими и гибридными силовыми установками. А еще из свежачка появятся восемь автомобилей с ДВС. Судя по всему, старые модели будут упразднены, а часть из них подвергнется глобальным доработкам.

Между тем, в России японский бренд «заморозил» свою деятельность, а завод марки в Санкт-Петербурге перешел под контроль отечественного АВТОВАЗа. Хотя и поставки автомобилей идут в нашу страну всеми возможными путями. Причем параллельный импорт показал россиянам машины, которые ранее нам доступны не были. Подробнее — здесь.