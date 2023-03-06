Китай — наше все: какие автомобили россияне покупали в феврале

На первом и втором местах в списке самых востребованных легковушек без перемен: «золото» — за LADA Granta, разлетевшейся тиражом в 16 257 единиц, а «серебро» — за семейством Niva (6632 внедорожника Legend и Travel). А вот дальше — небольшое изменение: Haval Jolion, который в январе занимал четвертую строчку, обошел прежнего бронзового призера Geely Coolray. В пользу «Джолиона» сделали выбор 2445 человек, в пользу «Кулрея» — 2366.

Следом — сплошные «китайцы». Geely Atlas Pro сохранил за собой пятую позицию (1269 ед.), а братья Haval F7 и F7x — шестую и седьмую. Правда, на этот раз они поменялись местами: купеобразный SUV привлек 1212 покупателей, а обычный — 910. На восьмую строчку с 15-й внезапно вырвался Changan CS35Plus (545 ед.), а на девятую с десятой поднялся Haval Dargo (535 ед.). Замыкает же ТОП−10 УАЗ «Патриот» (462 ед.), который в январе был лишь 13-м.

Добавим, что в целом, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), лидерство на рынке новых легковых автомобилей удерживает LADA — 23 437 проданных машин в феврале. В первую тройку также входят Haval и Geely: 5324 и 4053 реализованных авто соответственно. В призерах должна быть и Chery, но эти китайцы передают данные в АЕБ не каждый месяц, а раз в квартал, поэтому на сей раз без них.

Еще из любопытного: Sollers (новая отечественная марка, под которой продаются перелицованные грузовички JAC) прибавила пять позиций и заняла восьмое место (348 ед.). Кроме того, из списка исчез другой российско-китайский бренд — Evolute. В январе он пусть и с пометкой «нет данных» появился, а теперь снова пропал. Вероятно, в Липецке посчитали, что публично делиться своими ничтожными продажами пока рано.