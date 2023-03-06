В России выставлен на продажу «бешеный» трактор из Книги рекордов Гиннеса

Восемь лет назад четырехкратному чемпиону мира по ралли Юхе Канккунену удалось развить на Valtra T234 скорость в 130 км/ч, разогнавшись по заснеженной дороге в Лапландии.

Колесный «верзила» оснащен 8-литровым 235-сильным мотором с максимальным крутящим моментом в 930 Нм. Масса «здоровяка» составляет 7300 килограммов.

Из особенностей модели следует выделить электронное управление, систему авторегулирования скольжения и снижения пробуксовки, функцию автоматического поддержания тяги, а также умную гидравлику с распределением нагрузки.

Трактор продается в Воронеже, объявление размещено на площадке «Авито Авто».