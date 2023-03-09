Гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 PRO E+ почти готов к продаже в России

Комплексные тесты «гибрида» технические специалисты «Чери» инициировали совсместно с инженерами НАМИ. В ходе испытаний автомобили накатали по различным покрытиям, включая бездорожье, не менее 30 000 километров.

Также машины проверялись на изностойкость к резким перепадам температур и прочим механическим воздействиям.

Отдельной инспекции подверглась силовая установка с точки зрения качества пуска и скорости заряда при предельно низких температурах.

Помимо прочего, эксперты оценили свойства герметичности Chery Tiggo 8 PRO E+, а также изменения уровня потребления топлива в зависимости от эксплуатационных условий и другие показатели.

В настоящий момент тесты завершены на 85%. Критических замечаний выявлено не было. Во всяком случае, пока…