Турецкий демарш: что стоит за приостановкой параллельного автоимпорта в Россию

Все началось с появившихся в федеральных изданиях новостей, в которых представители российских логистических компаний рассказывали, что начиная с утра 7 марта турецкие таможенники прекратили оформлять грузы, направляющиеся из Европы и прочих стран в Россию и Белоруссию. Причем без объяснения причин. То есть никаких официальных объявлений и распоряжений органов власти Турции не прозвучало до сих пор. Для российского авторынка и автопрома такого рода новости критичны, поскольку именно через Турцию, транзитом, в нашу страну поступает огромная номенклатура автозапчастей и компонентов для сборочных заводов.
Речь идет, например, о коробках передач и «раздатках» от компаний Allison и ZF, о критически важных компонентах тормозных систем, топливной аппаратуре, различного рода датчиках и прочем. Все это западные компании «стесняются» поставлять в Россию напрямую. Но через посредников и транзитом через Турцию — пожалуйста! Если весь этот поток перекрыть, могут встать и АВТОВАЗ, и КамАЗ, и УралАЗ и производитель автобусов НефАЗ… В общем — беда-беда. В этой связи в СМИ немедленно появились сразу несколько «абсолютно достоверных» версий произошедшего.
В частности, прекращение турками параллельного импорта в Россию называют результатом недавнего визита в эту страну американского госсекретаря Энтони Блинкена. А иные эксперты считают случившееся элементом шантажа России турецкими властями — в свете приближающегося срока продления/непродления знаменитой «зерновой сделки» по экспорту сельхозпродукции с Украины. Однако ларчик, скорее всего, открывается совсем с другой стороны. О которой большинство «авторитетных экспертов», вероятно, даже не подозревают.
Существует международная «Конвенция о процедуре совместного транзита»: соглашение между Евросоюзом и рядом других стран об общих процедурах международного транзита товаров. Она, помимо ЕС, объединяет 35 государств, включая Швейцарию, Великобританию и Турцию. В рамках документа используется международная IT-система под неоригинальным названием «Новая компьютеризированная транзитная система» — New Computerised Transit System (NCTS), обеспечивающая практически мгновенный обмен информацией обо всех этапах таможенного оформления товаров. К NCTS подключено и турецкое таможенное электронное ПО, через которое оформляется в том числе и транзит из ЕС в Россию.
Так вот, в конце февраля ЕС ввел 10-й пакет санкций против России. Соответствующие изменения были внесены и в NCTS. Судя по всему, Турки начали устанавливать новый европейский «патч» в своем сегменте системы с понедельника. И похоже, что-то у них пошло не так: в ночь на вторник случился сбой, который они до сих пор не могут ликвидировать. В пользу такой версии говорит тот факт, что транзитом в Россию не могут оформиться вообще любые грузы. А не только внесенные в санкционный список ЕС. Не менее красноречивый «сигнальчик» — гробовое молчание турецких официальных лиц.
Официальный срок окончания перенастройки турецкого сегмента NCTS — вечер воскресенья 12 марта. С этого момента можно ждать либо возобновления пропуска грузов в Россию через турецкую таможенную зону, либо каких-то заявлений тамошнего официоза. Что произойдет раньше сказать сложно. Ясно лишь одно: рвать волосы на голове по поводу закрытия турецкой стороной каналов параллельного импорта в Россию рановато. По крайней мере — пока.