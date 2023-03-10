Турецкий демарш: что стоит за приостановкой параллельного автоимпорта в Россию

Все началось с появившихся в федеральных изданиях новостей, в которых представители российских логистических компаний рассказывали, что начиная с утра 7 марта турецкие таможенники прекратили оформлять грузы, направляющиеся из Европы и прочих стран в Россию и Белоруссию. Причем без объяснения причин. То есть никаких официальных объявлений и распоряжений органов власти Турции не прозвучало до сих пор. Для российского авторынка и автопрома такого рода новости критичны, поскольку именно через Турцию, транзитом, в нашу страну поступает огромная номенклатура автозапчастей и компонентов для сборочных заводов.

Речь идет, например, о коробках передач и «раздатках» от компаний Allison и ZF, о критически важных компонентах тормозных систем, топливной аппаратуре, различного рода датчиках и прочем. Все это западные компании «стесняются» поставлять в Россию напрямую. Но через посредников и транзитом через Турцию — пожалуйста! Если весь этот поток перекрыть, могут встать и АВТОВАЗ, и КамАЗ, и УралАЗ и производитель автобусов НефАЗ… В общем — беда-беда. В этой связи в СМИ немедленно появились сразу несколько «абсолютно достоверных» версий произошедшего.