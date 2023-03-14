Накажут всех: за скрученный пробег автомобиля могут ввести штраф в миллион рублей

При этом эксперты ресурса «Автокод Профи» уверены, что нечистоплотные автоторговцы (и физики, и юрики) «омолаживают» любые марки и модели: и бюджетные, и премиальные. В частности, из 100 000 проверенных специалистами в январе машин, скрученный пробег был обнаружен у 5800 авто марки Toyota, 3200 LADA, 2400 Ford, 1900 Skoda, 1800 Kia, 1700 Hyundai и 1500 VW.

И это особенно печально если учесть, что сегодня на вторичке совершается большая часть сделок по купле-продаже транспортных средств (1 млн. в минувшем году на фоне чуть более 600 тыс. реализованных новых авто). А чего стесняться, думают и перекупы, и официальные дилеры, есть штраф за это (если, конечно, поймают) составляет жалкие 500 рублей.

Однако в скором времени ситуация может поменяться. Дело в том, что «Российская ассоциация автомобильных дилеров (РОАД)» готовится внести на рассмотрение правительства страны предложение, согласно которому наказание для физических лиц за это правонарушение будет увеличено до 300 000 рублей, а для юрлиц — до 1 млн. «деревянных».