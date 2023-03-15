Сколько реально будет продано новых авто в России в 2023 году

— Весной этого года АВТОВАЗ восстанавливает производство LADA Vesta. Китайские бренды, по моим оценкам, должны удвоить продажи легковых машин в России. В общей сложности объем отечественного авторынка в 2023 году можно ожидать на уровне 750 000 проданных автомобилей, — заявил Алексей Подщеколдин.

Напомним, что АВТОВАЗ запланировал на выпустить в этом году 440 000 штук разных моделей LADA. На долю китайских брендов в прошлом году пришлось порядка 125 000 реализованных легковушек. Удвоение этого показателя дает около 250 000 единиц. Именно столько, по словам нашего эксперта, ожидается реализовать в России новых «китайцев». Касательно автомобилей, ввозимых в нашу страну по схемам параллельного импорта, г-н Подщеколдин ожидает, что они покажут примерно такой же результат, что и за 2022 год — около 70 000 к концу 2023-го.

Заметим, что отечественный автомобильный рынок по итогам прошлого года продемонстрировал стремительное падение. По усредненным данным из разных источников он рухнул почти на 60% — до в 650 000 реализованных легковых и легких коммерческих ТС.