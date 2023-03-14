АВТОВАЗ рассказал, как собирается встречать 2030 год

АВТОВАЗ декларирует своей первой целью достижение доминирующего положения на российском рынке. Заметим, что эта позиция, а именно доля в 28%, уже была захвачена компанией по итогам 2022 года, когда она реализовала около 180 000 легковушек. Второе направление, в котором намерены двигаться тольяттинцы — расширение продуктовой линейки, подразумевающее развитие собственных платформ. Третьим пунктом названо достижение к 2030 году технологического суверенитета. Четвертый вектор связан с экспортом продукции марки LADA и проникновением на новые рынки сбыта. И, наконец, в-пятых, АВТОВАЗ намерен сохранить рентабельность и достичь к 2030-му году финансовой устойчивости. Эту задачу планируется решить путем погашения долгов, накопившихся за период управления предприятием иностранным акционером — альянсом Renault-Nissan.

Заметим, что перечисленные стратегические цели выглядят особенно амбициозно и не особо реалистично в свете набирающей обороты экспансии китайских автобрендов на российском рынке. Страшно представить, сколько моделей и платформ они приведут в Россию за ближайшие семь лет, на которые рассчитан программный документ АВТОВАЗа.

Кроме того, в условиях санкционной войны, общей нестабильности в мировой экономике и продолжающегося мощного натиска все тех же «китайцев» на мировые авторынки, было бы странно всерьез надеяться на существенные успехи бренда LADA за рубежами России. Тем не менее все же будем надеяться, что программа АВТОВАЗа реально воплотится в жизнь. Как-никак он — единственный в стране отечественный производитель массовых моделей. Другого у нас нет и не предвидится.