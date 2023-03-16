Китайское лицо премии «ТОП−5 АВТО»: есть ли у «нашемарок» шанс победить

Победители будут определяться в девяти номинациях. В числе «представленных к наградам» в своих категориях такие популярные модели как LADA Vesta, «Москвич 3» и целая россыпь «китайцев». Среди них Chery Tiggo 4 Pro, Kaiyi E5, Omoda C5, Exeed LX, Haval Dargo и F7.

Ну и куда же нынче без электромобилей, в изобилии представленных на рынке? Поэтому для инновационных транспортных средств организаторы премии ввели отдельную категорию. Сюда вошла продукция российско-китайского «Эволюта» — i-Pro и i-Joy, премиальный Skywell ET5, а также Voyah — Free и Dream. Среди коммерческой техники выделим таких претендентов на победу как «Соболь NN», а еще малотоннажники Sollers Atlant и Argo. Эта пара, конечно же, родом из КНР.

Получается, что китайцы наступают буквально во всех классах и их доминирование в обозримой переспективе неизбежно. Хотя качество предлагаемой массовому потребителю продукции пока под вопросом. Вспомним, например, про самовозгорающиеся кроссоверы Haval. Тем не менее, шансы на победу в «ТОП−5 АВТО» у них есть.

А каковы преспективы российских автопроизводителей завоевать здесь призовые места? Они вполне реальны. Скажем, продукция «Группы ГАЗ» более чем популярна в стране, что наверняка учтет профессиональное жюри. Да и вазовскую LADA Vesta нельзя сбрасывать со счетов. Так что за победу в конкурсе «нашемарок» и будем держать кулаки.