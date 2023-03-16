Спасибо, не надо: объявлены российские цены на китайский внедорожник Tank 500

Рамный внедорожник Tank 500 — близкий по своим габаритам к Toyota Land Cruiser 300 — дебютировал в Китае еще два года назад, но до нас докатился только сейчас. Под его капотом трудится бензиновый V6 на три литра: на родине он выдает 360 л. с., а в России — 299. Пока модификация лишь одна, но позже появится и гибридная версия. Коробка передач — девятиступенчатый «автомат», привод — естественно, полный, с подключаемой передней осью.

В нашей стране Tank 500 будет продаваться в двух комплектациях: Adventure и Premium. Младшей положены светодиодная оптика, кожаный салон, электропривод передних сидений, обогрев и вентиляция задних, трехзонный «климат», адаптивный «круиз», проекционный дисплей. Небедно, но и ценник на базовое исполнение, надо сказать, повесили солидный — 5 099 000 рублей. И это — рекомендованный прайс. Дилеры наверняка попросят намного больше.

Что же касается топовой комплектации Premium, то здесь можно дополнительно рассчитывать на адаптивные фары, панорамную крышу, выдвижные подножки, «роскошную» аудиосистему с 12 динамиками, а также блокировку переднего дифференциала, улучшенную шумоизоляцию и расширенный комплекс электронных систем помощи водителю. Стартовая цена этой версии — 5 699 000 целковых.

Напомним, что портал «АвтоВзгляд» уже подробно изучал Tank 500, рассказывая обо всех недостатках этого крайне недешевого автомобиля. А узнать о том, почему стоит десять раз подумать, прежде чем обзавестись новым китайским внедорожником, можно здесь.