АВТОВАЗ запустил собственную программу утилизации

Фото: АвтоВзгляд
Вот они — новые тренды на развивающемся (читай — увядающем) автомобильном рынке страны. Волжане запустили локальную программу утилизации, позволяющую сдать непригодную к эксплуатации машину в зачет стоимости LADA Granta 2023-го модельного года.
Лика Затворная

Справедливости ради следует отметить, что по условиям АВТОВАЗа сдаваемый автомобиль дилеру должен быть не младше восьми лет, а также находиться в собственности у владельца не менее одного года.

При этом волжане не примут откровенный автохлам без кузова, мотора, колес и ряда органов управления.

Выгода при покупке новенькой LADA Granta составит 70 000 рублей. Правда, можно избавиться от старой машины и в зачет прошлогодней «Гранты». В этом случае сэкономить получится минимум 80 000 «деревянных».

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17 марта 2023
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