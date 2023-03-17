АВТОВАЗ запустил собственную программу утилизации

Справедливости ради следует отметить, что по условиям АВТОВАЗа сдаваемый автомобиль дилеру должен быть не младше восьми лет, а также находиться в собственности у владельца не менее одного года.

При этом волжане не примут откровенный автохлам без кузова, мотора, колес и ряда органов управления.

Выгода при покупке новенькой LADA Granta составит 70 000 рублей. Правда, можно избавиться от старой машины и в зачет прошлогодней «Гранты». В этом случае сэкономить получится минимум 80 000 «деревянных».