КамАЗ «отдыхает», ГАЗ готовится: на рынок комтранса официально выходит серьезный игрок

Пока модельный ряд грузовых Dongfeng, официально представленных в нашей стране, разнообразием не пестрит: он включает тягач для магистральных перевозок DFH4180 серии GX, а также строительные самосвалы DFH3330A80 и DFH3440A80. Но компания «Ферронордик» активно работает над расширением линейки.

В обозримом будущем в Россию привезут много разной «догфенговской» техники, которая, как обещается, покроет потребности всех отраслей. Причем в продажу поступят и машины на альтернативных источниках энергии — с газовыми, гибридными и полностью электрическими модификациями. Очевидно, к нам приедет и легкий комтранс. А значит, впору начинать беспокоиться не только тем игрокам рынка, что сейчас доминируют в «тяжелом» сегменте, но и ГАЗу.

Тем более что на стороне «новичка», помимо огромного количества всевозможных грузовиков концерна Dongfeng, богатый опыт самого дистрибьютора: компания «Ферронордик» специализируется на коммерческой технике с 2010 года. За 13 лет она сформировала широкую дилерскую сеть из 80 точек по всей России, где около 1500 сотрудников помогают клиентам с подбором, покупкой (в том числе в лизинг) и обслуживанием машин.

— Я благодарен нашим коллегам из Dongfeng за открытость и партнерский подход в процессе определения рамок нашего сотрудничества. Техника бренда положительно воспринимается российскими заказчиками, и мы ожидаем, что спрос на нее будет высоким. Надеемся на успешную совместную работу по дальнейшему укреплению позиций бренда Dongfeng в России, — отметил генеральный директор компании «Ферронордик» Риналь Сулейманов.